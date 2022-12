Intervenuto in zona mista dopo, Federicoha parlato anche dei giovani Alessandroe Dean, quest'ultimo all'esordio con la prima squadra. Ecco il suo commento: "Non è mai facile vestire questa maglia, gli faccio i complimenti perchè si sono fatti trovare pronti. Devono pensare anche loro a migliorarsi però sono due ottimi giocatori. Io al posto di? Se ci sarà l'occasione mi devo far trovare pronto, ci giochiamo delle finali, la vita, a gennaio. Può essere la svolta della stagione e bisogna stare concentrati".