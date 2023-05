DaPrima di Federico Gatti, l’ultimo difensore italiano della Juventus ad avere segnato in una semifinale di una grande competizione europea era stato Sergio Porrini, contro il Borussia Dortmund, nell’aprile 1995, sempre in Europa League. Federico è soltanto uno dei cinque difensori italiani della Juventus ad avere trovato il gol in una semifinale di una grande competizione europea, dopo Sergio Porrini, Antonio Cabrini, Antonello Cuccureddu e Giancarlo Bercellino. Prima di lui, l’ultimo difensore italiano della Juventus ad avere realizzato almeno due gol in una singola edizione di una grande competizione europea era stato Giorgio Chiellini, nel 2010/11, in Europa League.