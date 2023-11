Federico, in continua crescita, è sempre più una garanzia per la. Lo certifica anche un dato: tra i difensori italiani con almeno 25 presenze negli ultimi due campionati di Serie A, nessuno è stato superato meno volte inrispetto all'azzurro classe 1998 (otto, di cui solo due in questa stagione). Una notizia che fa ben sperare, anche in vista del match di questa sera contro l'Inter in cui scenderà nuovamente in campo dal primo minuto.