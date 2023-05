Altro che Angel Di Maria asso di Europa League. Come racconta Gazzetta, è sempre di più Federicol’uomo della Coppa. Un gol decisivo contro lo Sporting, nei quarti, e una rete pesantissima ieri sera contro il Siviglia. Due timbri con la maglia bianconera, entrambi in Europa. Il suo urlo liberatorio, ripetuto anche ieri, sta diventando una delle cartoline più belle della stagione juventina. Già, quando la sconfitta con gli spagnoli sembrava materializzarsi, ecco il nuovo graffio di Federico, in pieno recupero. Un colpo di testa ravvicinato, cattivo e rabbioso. Un po’ come il tocco con cui l’ex Frosinone aveva segnato contro lo Sporting.