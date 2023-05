Com'è andato il mercato Juve? Gazzetta fa un'analisi: a giugno dello stesso 2022 si puntò sui parametri zero Pogba e Di Maria, sui prestiti di Milik e Paredes e sugli acquisti di Bremer e Kostic. In più al gruppo si è unito Gatti, preso a gennaio ma lasciato in prestito al Frosinone. Proprio quest’ultimo è stata forse l’operazione migliore per rapporto qualità/prezzo (10 milioni la spesa). Col difensore tra i promossi ci sono Bremer e Kostic, gli unici in linea con le aspettative.