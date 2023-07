L'indiscrezione sul nuovo numero di maglia arriva direttamente dallo store online ufficiale della Juventus. Federicoe Filippotrebbero cambiare numero di maglia nella prossima stagione in bianconero. Infatti, nel momento in cui si sceglie la personalizzazione della nuova maglia per la stagione 2023/2024 il nome di Federico Gatti risulta accostato al, differente rispetto al 15 indossato la scorsa stagione. Quello di Filip Kostić invece è accostato alrispetto al 17 scelto nella sua prima annata a Torino, la scorsa. Chiaramente si tratta di indiscrezioni, la lista dei numeri di maglia non è ancora stata ufficializzata, ma i due potrebbero cambiare numero.