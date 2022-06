Come racconta Gazzetta, Demiral già due anni fa, dietro a monumenti come Bonucci, Chiellini e De Ligt chiedeva garanzie sul tempo di utilizzo. Gatti ha la stessa età del turco (23 anni), ha salito i vari gradini del calcio professionistico partendo dalla Promozione e adesso si vuole testare al livello più alto. La Juventus lo ha acquistato convinta che sia pronto, fargli passare una stagione all’ombra di troppi titolari, giocando solo saltuariamente, non sembra uno scenario credibile.