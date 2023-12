Questa sera la Juve ospiterà il Napoli allo Stadium, in una gara in cui fare 3 punti sarà fondamentale per entrambe. I bianconeri dovranno prestare però delle attenzioni soprattutto nel reparto arretrato, con due giocatori che sono a rischio squalifica per la gara contro il Genoa. Il riferimento va a Gatti e Cambiaso, entrambi a quota 4 ammonizioni e che di conseguenza, faranno scattare la squalifica al prossimo giallo.