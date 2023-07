alla tournée negli Stati Uniti ha rilasciato un'intervista a Sky Sport: "Quanto ci manca vincere? Sicuramente manca tanto però deve essere un motivo per lavorare perché dobbiamo tornare a vincere al più presto. Indossare la maglia della Juve è un onore ma ti impone la vittoria giorno dopo giorno, anche in allenamento"."Devo affermarmi e migliorare i numeri e tutto ciò che è stato lo scorso anno. Ho preso il 4 perché mi piace molto come numero e perché c'è un motivo dietro che spero di svelare a fine anno"."Ci manca anche fuori dal campo, lo scorso anno è stato una spalla con cui confrontarmi nei miei momenti di difficoltà. Sicuramente ci manca, sono decisioni societarie che di certo non mi competono ma posso solo dire che lo scorso anno mi ha aiutato molto".