Sicuramente a livello individuale quella di Federico Gatti è stata una stagione quasi perfetta. Un leader del Frosinone dopo una gavetta molto lunga. Dopo aver svolto svariati lavori fino a realizzare il sogno di diventare calciatore. È bastata soltanto mezza stagione per attirare l'interesse della Juventus. Madama che a gennaio è riuscita a battere la concorrenza del Torino, squadra del cuore di Federico, per una cifra attorno ai 10 milioni di euro.



FUTURO - L'obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di riportare la Juventus in corsa per lo Scudetto. La domanda sorge spontanea: riuscirà un difensore che compirà 24 anni il 24 giugno e con zero presenze in Serie A a convincere il tecnico toscano? Sicuramente, come riferisce Calciomercato.com a Gatti verrà data una possibilità. Farà il ritiro estivo con la Juventus per dimostrare di essere all'altezza. Sostituto di Giorgio Chiellini? No, si giocherà un posto con Daniele Rugani. In caso di esperienza in Serie A in prestito fuori dalla Continassa c'è già la fila delle pretendenti.