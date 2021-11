Continuano le voci che vogliono la Juventus fortemente interessata a, 23enne difensore del Frosinone guidato da Fabio Grosso, ex bianconero. Secondo Sportitalia, però, il centrale con un passato nella Pro Patria sarebbe appetito da almeno altre due squadre di Serie A. L'di Gasperini è pronta a scommettere su di lui, così come ildi Spalletti.Per Gatti, nato a Rivoli (in provincia di Torino), secondo Calciomercato.com potrebbero essere necessariViene paragonato, per caratteristiche fisiche, a