Dal sito ufficiale della Juve.La settimana di Federicola abbiamo già raccontata qui , ma alla, nella storia recente, è già successo.- 25 marzo 2010: Napoli-Juventus al San Paolo, oggi Maradona: al 7' minuto Chiellini mette in porta un cross da destra, alzato in area da Del Piero. E' il gol che apre le marcature, il Napoli vincerà per 3-1.- 11 aprile 2010: Juventus-Cagliari si gioca allo Stadio Olimpico di Torino. Al 35' Chiellini salta più in alto di tutti anticipando Marchetti su una palla vagante colpita da Amauri. E' il gol dell'1-0, decisivo per il risultato.- 17 gennaio 2016: La Juve vince 0-4 a Udine: un poker che porta due volte la firma di Dybala, quella di Khedira e, al 42' del primo tempo, il poker che chiude il risultato è proprio di Alex Sandro, un gran destro appena entrato in area che non lascia scampo a Karnezis- 31 gennaio 2016: dopo due presenze in Coppa Italia, Alex Sandro torna in campo in Serie a a Verona con il Chievo. Altra partita nel nord-est, altro poker in trasferta, altro tabellino che porta la sua firma. Suo è il gol dello 0-3 al 61', ancora una gran botta da dentro l'area, da posizione simile a quello di Udine.