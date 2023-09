Seconda partita consecutiva da titolare per, che ne aveva iniziata altrettante dalla panchina. Il difensore ha ripagato la fiducia di Massimiliano Allegri con prestazioni di livello, facendo "divertire" anche i tifosi grazie all'esultanza insieme a Dusan Vlahovic, con cui ha un grande feeling. Ma quello che conta di più è la prestazione che ha fornito, considerando anche che dalla sua parte aveva Mattia Zaccagni, pericolo numero uno della Lazio insieme a Luis Alberto. Il duello l'ha vinto l'ex Frosinone, annullando l'esterno biancoceleste.La difesa tutta brasiliana per ora è stata messa da parte con Alex Sandro costretto ad inseguire. Una fiducia che però non arriva solo da Allegri ma da tutta la società. A dimostrazione di ciò,scrive Tuttosport. Un anno in più quindi rispetto a quello attuale con anche un ritocco verso l'alto dell'ingaggio visto come ha scalato le gerarchie negli ultimi mesi. Aveva concluso in grande crescita la prima stagione a Torino; ha ricominciato allo stesso modo. Allegri ha una nuova certezza in difesa.