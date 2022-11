Nella sconfitta delUna prestazione non brillante del difensore bianconero. "Rischia la frittata dopo pochi secondi per una spinta galeotta ad Adamu. Fa fatica negli spazi larghi", scrive Tuttosport nella pagella dell'ex Frosinone mentre per la Gazzetta: "Stavolta soffre troppo, perde tanti palloni e a volte si spinge avanti senza un perché".