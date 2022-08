Federicoè intervenuto ai microfoni di Sky dopo l'amichevole in famiglia a- "Volevo giocare di più, quando sei in campo non vuoi mai smettere. Ma oggi è un giorno di festa, ci mancherebbe. I tifosi sono la nostra forza, per me il rispetto per loro è la prima cosa, mi sarei fermato anche di più ma dovevamo andare..."- "Di più di come mi aspettavo, è un'emozione ogni giorno vestire questa maglia e allenarmi con questi campioni. Guardando me stesso mi sento già migliorato ma so di avere ancora molto da migliorare e sono contento di essere qui".- "L'ho pagato per dire quello che ha detto (ride, ndr.)... Le sue parole mi fanno un immenso piacere, cerco di prendere da loro tutti i piccoli dettagli per migliorare, voglio raccogliere tutto. Per me la cosa che conta di più è arrivare più in alto possibile come collettivo".- "Chi mi ha impressionato di più? Tutti, è chiaro che Leo è un giocatore da cui prendo tantissimo ma anche Danilo, Alex Sandro, Bremer, da tutti cerco di prendere piccoli dettagli per migliorarmi".