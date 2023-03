Anche Federicoha parlato ai microfoni di JTV dopo. Ecco il suo commento sul match: "Vincere così è un'emozione indescrivibile, è stata una vittoria di gruppo, sofferta, ed è ancora più bello. Il mio è stato un percorso di crescita, sto lavorando tanto per farmi trovare pronto, con testa e voglia nessun ostacolo è impossibile. Ora dobbiamo lavorare duro e farci trovare pronti per il rush finale. La sosta? Da una parte è un peccato che arrivi, stavamo facendo molto bene, ma non molleremo nulla. Una dedica? A mio nonno, che è mancato a dicembre. Una persona molto importante nella mia vita, questa vittoria è per lui".