Federicoha parlato ai microfoni di JTV dopo– "Dobbiamo mettere minuti nelle gambe, eravamo fermi da un po’ e non è mai facile rientrare. Abbiamo ottenuto una bella vittoria, non prendendo gol. Questo ci dà fiducia, è importantissimo perché a gennaio ci giocheremo la vita".– "Per me è stata una grande crescita. Anche solo venendo al campo e guardando i compagni imparo qualcosa. Cerco di trarre il massimo ogni giorno e di farmi trovare pronto quando il mister chiama".– "Daremo il massimo. Giocheremo ogni partita come una finale, pensando gara dopo gara. A fine anno poi trarremo le conclusioni. La strada è ancora lunga, inizia una nuova stagione. Dietro non dobbiamo concedere nulla e poi abbiamo giocatori fortissimi che possono deciderla da un momento all’altro".