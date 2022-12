Federicoha parlato in zona mista dopo- "Ci ha parlato ma queste cose non ci devono toccare, dobbiamo pensare solo ad andare in campo per onorare questa maglia, il resto sono faccende societarie. Siamo in una grande società, siamo tranquilli".- "Abbiamo vinto ed è la cosa più importante, dà molta fiducia per lavorare meglio in settimana. Poi come arriva il risultato... Abbiamo vinto e non abbiamo preso gol, siamo contenti".- "Stiamo lavorando duramente giorno dopo giorno, adesso aspettiamo i brasiliani e gli argentini che ci daranno una grossa mano. Dobbiamo farci trovare pronti a gennaio, ci giocheremo tantissimo"."Su tantissimi aspetti, però se faccio un paragone rispetto a inizio anno mi sento migliorato tantissimo. Bisogna curare tantissimi aspetti, in campo e fuori, ogni singolo momento della vita".- "La Juve mi sta aiutando tantissimo, la fiducia e il fatto di allenarmi con grandi campioni mi aiuta a crescere ogni giorno. Io penso solo a migliorarmi per farmi trovare pronto".- "Sono contentissimi, hanno vinto la Coppa del Mondo e non possiamo che fargli i complimenti. Di Maria uomo delle finali? Dobbiamo arrivarci, in Europa League...".- "Non è mai facile vestire questa maglia, gli faccio i complimenti perchè si sono fatti trovare pronti. Devono pensare anche loro a migliorarsi però sono due ottimi giocatori".- "Se ci sarà l'occasione mi devo far trovare pronto, ci giochiamo delle finali, la vita a gennaio. Può essere la svolta della stagione e bisogna stare concentrati".