Le parole di Federicoai microfoni di DAZN dopo- "Devo ringraziare tantissimo i miei compagni, mi alleno con campioni che mi trattano come uno di loro anche se sono l’ultimo arrivato. Mi faccio voler bene e loro mi aiutano in campo. Stasera è una bellissima vittoria di sofferenza e di gruppo".–" Il salto che ho fatto è enorme. Passare dalla Serie B alla Juventus... Ci vuole tempo e voglia di migliorarsi. Deve essere l’inizio di un percorso. Io cerco di farmi trovare pronto in ogni allenamento e ogni volta che Allegri mi chiama in causa in partita".– "Divento brasiliano a fine anno... (ride, ndr.). È bello perché imparo tantissimo da loro e dagli altri giocatori".– "Mi trovo bene a destra chiaramente, quella poi è una scelta del mister".