Federicoha parlato ai microfoni di DAZN dopo"La cosa più importante era mettere minuti nelle gambe, riprendere fiducia tra noi compagni con il campo, perchè ora eravamo fermi da un bel po'e non è mai facile riprendere. Vincere e non prendere gol era importantissimo e soprattutto mettere minuti nelle gambe, perchè il ritmo partita lo prendi solo giocando".- "Certo, è cambiata tantissimo, anche perchè qui bisogna curare ogni singolo dettaglio, sia in campo ma soprattutto fuori, curare ogni singolo momento della propria giornata. All'inizio ci vuole un po' di tempo, ma con la fiducia che mi stanno dando il mister, la società e i miei compagni qui si può solo crescere".- "Ora inizia un'altra stagione, perchè siamo fermi da un mese, un mese e mezzo. Noi dobbiamo giocare ogni partita come se fosse una finale, fino a maggio. Dobbiamo veramente prendere coscienza, perchè è troppo importante la stagione, ne inizia un'altra, ogni partita deve essere veramente una finale".- "Il mio sogno chiaramente è quello di vestire la maglia della Nazionale per più tempo, ma soprattutto anche quella della Juventus, perchè sono in un club glorioso, voglio restarci il più possibile, devo farmi trovare pronto in ogni allenamento, ogni volta che il mister mi chiama in causa".