"Ha insultato un ispettore durante un controllo a sorpresa e inveito contro l'intero sistema antidoping, interrompendo un test in corso su un calciatore dell'Atalanta e obbligando il giocatore ad andare ad allenarsi". Stando a quanto riporta Ansa, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è stato deferito con richiesta di 20 giorni di squalifica da Pierfilippo Laviani, procuratore antidoping. Per il 10 maggio è stata fissata un’udienza per dibattere il caso: nel caso in cui venisse sanzionato, salterebbe le ultime tre partite di campionato e la finale di Coppa Italia.