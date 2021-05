Come racconta Calciomercato.com, non è da sottovalutare la candidatura di Gian Piero Gasperini per la panchina della Juventus: resiste ormai da mesi e porterebbe alla scelta di un “allenatore di campo” con un passato da juventino vero. Gasp dunque resiste, nonostante tutto e le rassicurazioni della dirigenza dell'Atalanta sulla permanenza a Bergamo dell'allenatore.