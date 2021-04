Gasperini, in conferenza stampa, ha risposto alle voci che lo vedono come prossimo allenatore della Juventus: "Credo che le mie possibilità, che non ci sono mai state, siano passate, l’unico mio pensiero è di superarla in classifica perché in 5 anni siamo arrivati sempre davanti a tutte le squadre ma non siamo mai riusciti ad arrivare davanti alla Juve, quest’anno sarà difficile perché la considero fortissima, forse anche più forte dell’Inter, riuscire a passarla davanti sarebbe una delle cose che ci manca”.