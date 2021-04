Come sarà il post Pirlo? Secondo Tuttosport sono tanti i nomi accostati alla Vecchia Signora: Massimiliano Allegri sarebbe in cima alla lista, seguito da Zinedine Zidane che, al Real Madrid, si sta dimostrando vincente anche senza Cristiano Ronaldo. In lizza però ci sarebbero anche Gennaro Gattuso, che lascerà il Napoli a fine stagione, e due allenatori legatissimi alle rispettive piazze: Simone Inzaghi sponda Lazio e l'ormai bergamasco Gian Piero Gasperini, che piace per la sua mentalità europea e il lavoro fatto sui giovani. L’Atalanta però non ha intenzione di liberarlo tanto facilmente.