La giornalista portoghese Claudia Garcia, sempre molto informata sugli affari di casa Ronaldo parla a Juventibus dell'attaccante portoghese: "Cristiano Ronaldo e Sarri hanno un rapporto molto professionale - racconta -. Non muoiono di amore l'uno per l'altro, ma sono persone intelligenti. L'allenatore preferito da C. Ronaldo è Ancelotti, per la libertà che dà ai giocatori."



MERCATO - ​"La Juve comprerà un centravanti, Gabriel Jesus piace molto a Sarri, e cercherà di vendere Douglas Costa. Su Arthur ho dei dubbi: è molto amico di Neymar e lo sta aiutando a tornare a Barcellona."