Intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva Estate in onda su Rai 2,ha smantellato qualcosa rispetto allo scorso anno, però sono arrivati Dzeko e Dumfries. L'olandese non è Hakimi, ma è comunque un ottimo esterno. Poi se dovesse arrivare Duvan Zapata tornerebbe a candidarsi seriamente, anche perché è pur sempre Campione d’Italia. Lacon il ritorno di Allegri ha la garanzia di continuità e risultati, ma attenzione alche in questi anni ha lavorato molto bene. La possibile sorpresa?, che da anni è sempre una mina vagante".