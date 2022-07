Le ultime dichiarazioni di Marcosembrano mettere una pietra tombale sulle ambizioni di mercato della, che per l'attacco aveva individuato come rinforzo ideale Marko, un mix di esperienza e forza fisica per sostituire o affiancare il più giovane Dusan. "Rimane, abbiamo parlato con il fratello" ha assicurato il dirigente delai microfoni de Il Resto del Carlino. "Lo vedo molto dentro alla squadra e al progetto, conosce tanti giocatori: se può, ci dà una mano; resterà con noi tanti anni". Assoluta verità o strategia? Difficile dirlo, ma a circa due settimane dall'inizio del campionato sembra proprio che il 33enne austriaco sia destinato a rimanere in rossoblù, nonostante le indiscrezioni che parlavano del suo desiderio di essere ceduto a un'eventuale big interessata per potersi concedere un finale di carriera ad alti livelli.E la Juve? Resta con le mani in mano? Non proprio. Posto che al momento le priorità dei bianconeri sul mercato sembrano essere altre, considerando anche l'infortunio occorso a Paul, Federicoe Mauriziostanno sempre lavorando per riportare a Torino Alvaro, impresa non semplicissima viste le pretese economiche dell'ma nemmeno impossibile, dato che lo spagnolo non è esattamente al centro del progetto dei Colchoneros. Tra gli altri nomi in lista anche Timo, che potrebbe lasciare il Chelsea, e il vecchio "pallino" Anthony, a sua volta in uscita dal Manchester United. Intanto, però, gli occhi sono puntati anche sul fronte interno: Moise, infatti, sta offrendo segnali positivi durante la tournée americana, che se troveranno conferma anche nelle prossime uscite potrebbero di fatto regalare a Massimiliano... un nuovo "acquisto".