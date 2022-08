Lasi appresta ad iniziare la nuova, questa sera alle ore 20.45. Il mercato non è ancora concluso e la Vecchia Signora sta ancora cercando un regista. Il nome preferito da Massimilianoè quello del centrocampista delLeandro. Nella giornata di ieri il tecnico del club francese Cristopheha aperto alla cessione dell'argentino spiegando: "La situazione di Paredes è molto diversa da quella di Mauro. Leandro ha molte richieste e non so cosa accadrà da qui alla fine del mercato. So che vuole giocare, ma ha uno stato d’animo tranquillo". La volontà dia questo punto è solo quella di accontentare l'ex regista di Roma ed Empoli.Paredes è il preferito, ha già un accordo con la Juventus per l'ingaggio. Resterebbero da limare alcuni dettagli con il Paris Saint Germain che però è disposto a cederlo. La Vecchia Signora però prima deve cedere per fargli spazio. Ora che la situazione diè bloccata con il mancato trasferimento al Valencia il maggior indiziato alla cessione è Adrien. Da domani proseguiranno i contatti con il Manchester United e la sua cessione può sbloccare l'arrivo di Paredes.