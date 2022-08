"Leandroad oggi è un giocatore del, so che ci sono stati degli scambi con lama al momento è qui, vedremo alla fine del mercato. Come Keylor. Entrambi saranno convocati per il". Ha parlato così il tecnico dei parigini Cristophein conferenza stampa, nel primo pomeriggio di oggi, smorzando un po' l'entusiasmo dei tifosi della Juve che, dopo aver accolto Arek, speravano di avere a disposizione già nel fine settimana anche il centrocampista argentino, il regista tanto atteso per completare la mediana.- Difficile, a questo punto, che Paredes possa davvero approdare a Torino nell'arco di poche ore. Sull'affare, però, filtrano sempre sensazioni positive, con Federicoche ha già trovato da tempo l'accordo con l'agente Lisandro- fondamentale anche nella trattativa per Angel- e nella giornata di ieri ha definito con il PSG i termini del prestito (con diritto di riscatto, come da richiesta dei bianconeri, che diventa obbligo solo a certe condizioni). Ormai restano dunque da limare solo gli ultimissimi dettagli, ma il club francese sa bene di non poter fare altro che accontentare il proprio giocatore, che di fatto si vede già in Serie A. Se non sarà domani o domenica, quindi, sarà nei primissimi giorni della prossima settimana, dopo la partita contro la, come assicura anche Tuttosport: Juve e Paredes, per il matrimonio è solo questione di tempo.