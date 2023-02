"Non ne abbiamo ancora parlato. Non so lui, ma io lo vedrei bene anche all’estero, dove sarebbe potuto andare anche in passato. Un giretto in Inghilterra glielo consiglierei", così il mentore e amico di Massimiliano Allegri, Galeone, parla del futuro dell'allenatore della Juventus in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.