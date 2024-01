Juve, Allegri rimane? Parla Galeone

Giovanni Galeone, ex allenatore e mentore diha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del futuro del tecnico della Juventus, il cui contratto scadrà nel 2025: "Allegri è sempre stato bravo, altrimenti non avrebbe vinto cinque campionati di fila alla Juventus."Sul futuro di Allegri, Galeone ha detto questo: "Credo resterà ancora un anno, non ha tanta voglia di cambiare squadra. Forse a lui piacerebbe prendere il posto di Spalletti alla nazionale, ma deve aspettare".