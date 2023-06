Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Giovanniha detto la sua anche sugli errori commessi da Massimilianonel corso della stagione alla. Ecco il suo pensiero: "Qualche errore è stato fatto, lo sa anche Max. Io gli voglio bene e con lui sono schietto e sincero, non gliele mando a dire le cose. L’altro giorno, per esempio, gli ho fatto notare che era stata infelice l’uscita dopo la sconfitta contro il. Quella in cui ha detto “Se avessi voluto vincere sarei andato in altre due squadre e non alla Juve”. Ma a caldo, dopo la partita, può capitare. Come dico sempre anche a lui: la comunicazione è importante, anzi fondamentale nei top club. Giovanni Galeone quando allenava a Pescara poteva dire quello che voleva, tanto non importava a nessuno... Ma alla Juve, al Milan o all’Inter è diverso".