Juve-Galatasaray, no, non sarà una partita di calcio giocato ma un match di scacchi sul mercato. Perché i giocatori che piacciono da una parte e dall'altra non mancano. Il club turco, fresco vincitore del titolo, guarda nuovamente in Serie A come ha spesso fatto nell'ultimo anno. Questa volta però si è concentrato su Torino, o meglio, su "Leeds". Tra i diversi giocatori seguiti infatti (si era parlato anche di un interesse per Arthur e Alex Sandro),Gazzetta dello Sport,che tornerà dal prestito in Premier League dove con il Leeds è retrocesso.Se Mckennie potrebbe percorrere la strada da Torino alla Turchia, chi vorrebbe fare il percorso inverso èAncora nessuna trattativa su questo fronte ma una pista da monitorare sempre con attenzione perché non è una novità che alla Continassa il nome dell'ex Roma circola. Già l'estate scorsa c'erano stati sondaggi, non portati avanti per le richieste troppo alte del club giallorosso. Adesso ne servirebbero meno vista la clausola sui 30 milioni dalla quale il Galatasaray potrebbe scendere ancora di prezzo. Discorsi aperti, in entrata e in un uscita.