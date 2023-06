Come riporta la Gazzetta dello Sport, ieri il presidente della società turca Dursun Özbek era a Milano dove ha dato la disponibilità ad aprire una trattativa con la Juve. Sul tavolo ci sono Mckennie e Zaniolo, con Kean invece che i bianconeri vorrebbero trattenere. Trattative però che potrebbero andare per le lunghe visto che il Galatasaray preferisce affrontare i preliminari di Champions League con Zaniolo in campo.