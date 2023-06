Altro giro, altri contatti per Nicolò. Come racconta Sportitalia, oggi c'è stata la videoconferenza tanto attesa con il Galatasaray. Sul piatto, non solo la posizione dell'ex esterno della Roma: il Gala valuta infatti diversi profili bianconeri, che fanno parte del mercato in uscita.Per SI, è "andata bene". Ossia: c'è stata un'apertura da parte del club turco per agevolare la trattativa che vedrebbe Zaniolo a Torino, in bianconero. Una cifra congrua potrebbe superare di poco i 20 milioni di euro, e potrebbe essere ulteriormente abbassata da una contropartita. Il nome potrebbe essere quello di McKennie, che potrebbe far parte dell'operazione. Secondo Sportitalia, il nome di Kean non è stato fatto in maniera approfondita.