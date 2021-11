Una gag spassosissima quella che vede protagonisti Alvaroe Carlo, scelti per una divertente, ovvero una sfida in cui due persone devono riconoscere il rispettivo labiale. I due giocatori dellasi sono messi alla prova con simpatiche frasi come "Dai un po' eh!" - tipica espressione del portiere - e "Sono andato a pescare un'orata", indubbiamente più difficile da indovinare. Il risultato? Grandissime risate, tanto per i due bianconeri quanto per i tifosi che si sono goduti il video pubblicato sul canale YouTube ufficiale del club. Eccolo di seguito: