In casa Juve il tema principale ruota tutto attorno al futuro di De Ligt che, sembra prossimo a vestire la maglia del Bayern Monaco. C'è ancora molta distanza però tra l'offerta dei tedeschi e la richiesta del club piemontese che, pretende almeno 90 milioni di euro per lasciare partire l'ex Ajax. Nel frattempo però, Madama continua ad osservare i vari profili all'altezza di rimpiazzare il 4 olandese e tra i vari nomi messi sotto osservazione, uno di quelli che sembra essere più indicati è quello di Gabriel. Come riportato anche da Sky Sport infatti, il centrale dell'Arsenal sarebbe la prima scelta della Juve nel caso in cui De Ligt decida di fare le valigie e lasciare la Mole.