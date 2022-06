Quello di Gabriel Jesus è un nome ancora attuale in casa Juventus. L'eventuale arrivo del brasiliano - chiuso al Manchester City dall'arrivo di Haaland - è chiaramente legato alla questione Morata: Jesus rappresenta una delle alternative, secondo Tuttosport, qualora Cherubini non dovesse raggiungere l'accordo con l'Atletico Madrid per il riscatto dell'attaccante spagnolo.