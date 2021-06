Gabriel Jesus, si può davvero? Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola, è un grossissimo 'sì'. Ma chiariamo: solo in prestito. Ecco perché tutto dipende dal Manchester City, che può cedere il brasiliano, soprattutto se dovesse arrivare Harry Kane da Pep Guardiola. In cinque anni al Manchester, Gabriel ha giocato spesso una trentina di presenze, media gol sui 10 all'anno. Non sarà un bomber, ma è un giocatore dall'indubbio talento.



TEMA PRESTITO - Ecco, come può arrivare alla Juventus? Per Gazzetta, il City ha aperto al prestito ma solo con obbligo di riscatto. La Juve così potrebbe risparmiare qualcosina. O meglio: spalmare la cifra richiesta. I bianconeri puntano al diritto, ma con gli inglesi non è semplice. Cifre e formule sono allora da definire, e si attende anche la decisione di Cristiano Ronaldo.