Più passano i giorni e più Cristiano Ronaldo si avvicina alla Juventus. Atteso domenica alla Continassa, nei prossimi giorni l'attaccante portoghese dovrà comunicare alla società la sua decisione. La società però non vuole farsi trovare impreparata in caso di addio di CR7, e così secondo Tuttosport sta portando avanti i contatti con. Il City aspetta Harry Kane per farlo uscire, la valutazione è di circa 50-60 milioni di euro e i bianconeri vorrebbero prenderlo in prestito per più anni con un successivo riscatto.