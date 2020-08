Ieri è stato protagonista di una partita deludente. 24 passaggi in tutta la sfida contro il Lione, dato che la dice lunga sul suo contributo alla squadra e alla vanificata rimonta. Gonzalo Higuian non fa più parte del progetto tecnico della Juventus, e come riporta Calciomercato.com, con tutta probabilità svuoterà il suo armadietto alla Continassa per volare verso altri lidi, nonostante lui voglia rispettare la scadenza del contratto (2021). Non è un mistero, la dirigenza si sta muovendo già in questa direzione, mettendo in cima alle priorità la ricerca di un nuovo numero 9, che possa duettare alla perfezione con Cristiano Ronaldo.