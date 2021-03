La Juventus ha ancora sotto contratto Maurizio Sarri. E anzi, riporta Sportitalia, l'accordo firmato nel 2019 prevede un rinnovo automatico per la prossima stagione a 7 milioni di euro. A meno che l'allenatore toscano non paghi 2,5 milioni di penale. E perché mai dovrebbe farlo? Per potersi sedere su una nuova panchina! E qui entra in gioco la Roma, club molto interessato a Sarri in caso di addio del perennemente in bilico Paulo Fonseca: il club della capitale sarà così determinato a ingaggiare l'ex tecnico di Napoli e Juve da coprire anche quei due milioni e mezzo da corrispondere ai bianconeri?