La Juventus deve fare cassa e spazio in rosa per poter fare mercato, e uno degli indiziati numero uno a partire è mister - pardon, monsieur - 7 milioni l'anno Adrien Rabiot.Questo il punto della situazione sul suo futuro da parte di Calciomercato.com:quel famoso potenziale inespresso, unito a un curriculum da titolare con Psg, Juve e Francia, sta convincendo il nuovo Newcastle a puntare su Rabiot.Mentre la Juve fissa un prezzo tutt'altro che impossibile: può bastare un'offerta compresa tra i 10 e i 15 milioni per lasciar partire il francese, che libererebbe anche un bel posto ingombrante a bilancio e in organico. Il Newcastle c'è, ma si aspettano anche altre opportunità,Tempo al tempo, quello della Juve che aspetta Rabiot è finito: ora inizia quello del mercato, con l'obiettivo di vendere il francese già a gennaio."