Il futuro di Alvaro Morata con la Juventus è ancora in bilico. I bianconeri dovranno decidere se riscattarlo o meno dall'Atletico Madrid e chiederanno sicuramente uno sconto. Come riporta AS però il Barcellona si fa ancora avanti per il giocatore e addirittura ci sarebbe stato un incontro tra Alemany, dirigente blaugrana e Gil Marin dirigente dell'Atletico per un primo colloquio riguardante l'attaccante spagnolo.