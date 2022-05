Il nome di Fabio Miretti è sulla bocca di tutti. Due partite in prima squadra e il talento sembra essere evidente. Il suo futuro però si intreccia con quello di Nicolò Fagioli, il centrocampista attualmente in forza alla Cremonese si è appena conquistato sul campo la Serie A. Come riporta Tuttosport però nella Juventus della prossima stagione ci sarà spazio soltanto per uno dei due giocatori. Per l'altro si prospetta un'annata in prestito in un club di Serie A.