Novità sul futuro Gianluca Frabotta. Stando a quanto riporta Sky Sport, l’esterno della Juventus promosso in prima squadra da Pirlo sarebbe entrato seriamente nel mirino del Genoa. Si parla di una trattativa impostata con la formula del diritto di riscatto e controriscatto. Nel caso in cui le parti si dovessero stringere la mano, il club bianconero potrebbe pensare di tenersi Luca Pellegrini e valutarlo come vice Alex Sandro.