Il futuro di Alvaroè ancora fortemente incerto. Per il suo riscatto dall', infatti, la prossima estate ladovrebbe investire 35 milioni di euro, una cifra importante considerando anche la necessità di sborsarne 40 per il "saldo" alla Fiorentina di Federicoe l'intenzione della società di puntare su un giovane attaccante come Dusan. Intorno allo spagnolo, intanto, si sono già accese le prime voci di mercato: secondo SportMediaset, Morata è finito nel mirino di Fabioper il, che a giugno dovrà trovare un sostituto di Harry, dato per partente.