Nel vortice di nodi da sciogliere sull’agenda della Juventus, c’è anche quello relativo ai giocatori che torneranno dai rispettivi prestiti. Risolto il futuro di Douglas Costa, girato al Gremio in prestito, resta da decidere quello di Daniele Rugani, prima in prestito al Rennes per metà anno, poi al Cagliari, con cui ha chiuso la stagione con la salvezza. Stando a quanto riporta La Nuova Sardegna, la conferma del difensore è difficile, per questo il club sardo si sarebbe mosso verso altri lidi, sondando Ranocchia dell’Inter.