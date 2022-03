Giorgio Chiellini e un futuro ancora tutto da scrivere. Secondo il collega di Telelombardia Luca Momblano, il capitano della Juve e della Nazionale azzurra potrebbe volare in America per iniziare una nuova avventura nella MLS. Come ha raccontato lui stesso in una recente intervista, dopo il ritiro il difensore potrebbe intraprendere una carriera da dirigente, ma il momento di appendere gli scarpini al chiodo sembra non essere ancora arrivato per lui. Molto dipenderà anche dall'eventuale partecipazione dell'Italia al Mondiale, ma intanto si parla già di un suo futuro oltreoceano.