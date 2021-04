Secondo quanto riportato da Tuttosport anche il portiere polacco della Juventus, Szczesny, è considerato dalla società come sacrificabile sul mercato a fine stagione. Non è casuale, infatti, l'interesse per Donnarumma in uscita dal Milan che arriverebbe a parametro zero. Intanto, l'agente del portiere polacco si muove e sonda il mercato soprattutto inglese: dopo gli anni in Italia, l'ex Arsenal è molto appetibile per la Premier. E anche lui tornerebbe volentieri...